La torre contestata | San Gallo tour guidati nelle case dei residenti Il gruppo | Basta falsità

Firenze, 1 marzo 2026 – Invito in camera con vista. sulla nuova torre da 23 metri costruita all’ex ospedale militare. Ieri dieci famiglie di via San Gallo hanno aperto porte e finestre di casa per mostrare ai fiorentini l’impatto della nuova costruzione. Un tour guidato a cui hanno partecipato anche tre consiglieri Pd – Luca Milani, Enrico Ricci e Patrizia Bonanni – Cecilia Del Re di Firenze democratica, Massimo Sabatini della lista Schmidt, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune e Matteo Chelli di FdI, oltre al consigliere regionale pentastellato Luca Rossi Romanelli. “L’impatto c’è ed è importante – ammette Milani, capogruppo dem in consiglio comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, via San Gallo: manifestazione dei residenti per salvare la città. Contro “il cubo con piscina”FIRENZE – Manifestazione dei cittadini riuniti in “Salviamo Firenze per viverci”, stamani 28 febbraio 2026 in via San Gallo.

