Due fratelli sono deceduti a poche ore di distanza per un malore improvviso, lasciando sgomento nella comunità locale. Una terza sorella, colpita dalla notizia, ha avuto un malore e si è recata in ospedale. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si sono radunati nel paese per rendere omaggio alle vittime. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le cause dei decessi.

Angelo e Claudia Verdoscia stroncati da un malore nello stesso giorno, una terza sorella in ospedale: il paese sotto shock. Un caffè, pochi passi fuori casa, poi il crollo improvviso. È iniziata così la tragedia che ha colpito San Donaci, dove due fratelli sono morti a poche ore di distanza e una terza sorella è stata ricoverata in condizioni gravi dopo aver appreso la notizia. Le vittime sono Angelo Verdoscia, 50 anni, e la sorella Claudia, 62. Una sequenza di eventi che ha sconvolto l’intera comunità. Il primo malore: Angelo si accascia in strada. È il tardo pomeriggio del 1° maggio quando Angelo Verdoscia esce dalla sua abitazione in via Ponchielli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Donaci, due fratelli morti in poche ore: la sorella si sente male dopo la notizia e finisce in ospedale

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Temi più discussi: San Donaci, doppia tragedia in poche ore: muoiono per un infarto fratello e sorella. L'altra sorella ha un malore alla notizia: in ospedale; Dramma in paese: fratello e sorella muoiono a poche ore di distanza, malore per un'altra sorella; Due fratelli hanno un infarto e muoiono lo stesso giorno, la terza sorella ha malore dopo la notizia; Fratello e sorella muoino per infarto a poche ore di distanza. L'altra sorella ha un malore alla notizia: in ospedale.

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Un tragico e improvviso evento ha colpito ieri, 1° maggio, la comunità di San Donaci, dove due fratelli sono venuti a mancare a poche ore di distanza, lasciando il paese incredulo e profondamente scosso. Le vittime sono Angelo Verdoscia, di 50 anni, e la s - facebook.com facebook