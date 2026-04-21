Matera sorpresi nell' ascensore con l' oro appena rubato | arrestati due ladri

Due uomini sono stati arrestati a Matera dopo essere stati sorpresi all’interno di un ascensore con dell’oro appena rubato. La Polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione di un residente, che ha notato comportamenti sospetti. I due sono stati fermati e portati in caserma, dove sono stati formalmente arrestati per furto aggravato in abitazione. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento di routine nel quartiere.

Furto aggravato in abitazione e arresto in flagranza a Matera, dove due cittadini georgiani residenti nel cosentino sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi dopo essersi introdotti nell’appartamento di una donna. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pronta segnalazione di un vicino di casa, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e recuperare la refurtiva. La segnalazione decisiva del vicino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti e della Squadra Mobile è scattato a seguito della chiamata di un residente dello stabile, che ha notato i due sospetti entrare nell’abitazione della dirimpettaia e, poco dopo, uscire dirigendosi verso l’ascensore.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladri Notizie correlate Sorpresi a smontare i cavi Enel, arrestati due ladri "professionisti" di oro rossoNon si ferma la caccia ai ladri di rame da parte della polizia, grazie anche alla collaborazione dei cittadini che segnalano strani movimenti attorno... Sorpresi a scassinare un cambiamonete appena rubato: arrestato un uomo, due complici scappanoSi è conclusa con un arresto e il recupero totale della refurtiva l’operazione condotta dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa nella notte... Approfondimenti e contenuti Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladriFurto aggravato in abitazione e arresto in flagranza a Matera, dove due cittadini georgiani residenti nel cosentino sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi dopo essersi introdotti ... virgilio.it Matera, ladri beccati in ascensore con l'oro grazie alla chiamata del vicino: arrestati VIDEOL’uomo aveva notato i due individui introdursi nell’appartamento della dirimpettaia e, poco dopo, uscire e dirigersi verso l’ascensore: sono stati arrestati in flagranza di reato ... lagazzettadelmezzogiorno.it