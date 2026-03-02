San Vincenzo fermata mentre preleva al bancomat con una carta di credito rubata | 25enne denunciata

Una giovane di 25 anni proveniente dall’America del Sud è stata denunciata a San Vincenzo per aver prelevato denaro al bancomat usando una carta di credito rubata. La donna è stata fermata mentre effettuava il prelievo, e le forze dell’ordine hanno proceduto con la denuncia. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso uno sportello automatico del centro di San Vincenzo.

Una 25enne di origine sudamericana è stata denunciata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito, una pensionata ha contattato i carabinieri di San Vincenzo per il furto della propria borsa dalla quale erano state prese le carte di pagamento utilizzate per.