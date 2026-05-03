Prima della partita tra Verona e Juventus, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha detto che la priorità è dare il massimo in questa fase e cercare di rendere meno amaro il finale di stagione. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno per migliorare la situazione del team in questo periodo. La sua intervista è stata trasmessa poco prima dell’inizio del match.

di Francesco Spagnolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima della sfida del suo Verona contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico degli scaligeri. A pochi minuti dalla sfida fra Juve e Verona, Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole. ATTEGGIAMENTO DOPO LA RETROCESSIONE – « Vogliamo dimostrare di non aver fatto una annata non all’altezza e di non mollare fino alla fine ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FINALE DI STAGIONE – « La volontà mia e del gruppo è quella di fare il meglio possibile sia come prestazione che risultato per rendere meno amaro il finale di stagione ». VETRINA – « Si può essere anche quello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sammarco a Dazn: «Vogliamo fare il meglio possibile. Bisogna rendere meno amaro il finale di stagione»

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