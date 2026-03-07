Juventus Spalletti Vogliamo fare un gran finale di stagione

Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa che la squadra punta a chiudere bene la stagione, in vista della partita contro il Pisa allo Stadium. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di affrontare l’ultimo impegno con determinazione, senza commentare altre questioni o ipotesi. La partita si giocherà in casa, e Spalletti ha confermato l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida casalinga di campionato contro il Pisa allo Stadium. “Abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera dentro un momento in cui ci son successe avversità. La squadra vera si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Siccome ci son girati contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Vogliamo fare un gran finale di stagione” Juventus, Spalletti “Icardi? Non lo vogliamo”Luciano Spalletti ha parlato della trattativa per Mauro Icardi nel post partita della vittoria per 4-1 a Parma La posizione di Spalletti su Icardi Ai... Argentia, il gran finale con Cucinotta. Stagione sold out guardando al futuroIl debutto nello scorso ottobre con un comico "Don Chisciotte", il gran finale fra febbraio e marzo, con "La moglie fantasma" con Maria Grazia... JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Tutti gli aggiornamenti su Juventus Spalletti Vogliamo fare un.... Temi più discussi: Spalletti: Vivo per il quarto posto. Sono sicuro: faremo un grande finale di stagione; Calcio: Juve; Spalletti ritrova Locatelli per la sfida contro il Pisa; Juve, missione (im)possibile; Juventus-Galatasaray, Osimhen non esulta dopo il gol: Rispetto per Spalletti. Juve, Spalletti: Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare beneI dirigenti della Juventus non vedono un futuro senza Luciano Spalletti. Un attestato di stima a cui, in conferenza stampa alla vigilia della gara con. tuttomercatoweb.com Spalletti: I numeri dicono che siamo lontani dagli obiettivi della Juve. Futuro? Conta fare bene, non esibire un contrattoLa conferenza stampa del tecnico della Juventus Luciano Spalletti, alla vigilia del match di campionato contro il Pisa. ilnapolista.it Partita casalinga di campionato per la Juventus Under 20 Campionato Primavera 1 29ª giornata Genoa Campo "Ale & Ricky" - Vinovo (TO) 13:00 CET x.com NIENTE JUVE PER SCHLAGER La pista che porta Schlager in bianconero si raffredda. Secondo Matteo Moretto, nonostante i contatti costanti, la Juventus non vedrebbe il centrocampista come un titolare nel progetto Il club starebbe quindi valuta - facebook.com facebook