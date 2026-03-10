Bologna come rendere meno amaro l’anonimato di fine stagione

A Bologna, alla vigua del 28° turno di campionato, la squadra aveva tutte le possibilità di ridurre a quattro punti il divario dal settimo posto, con l’obiettivo di aggiungere emozioni alla fine della stagione. La corsa ai punti era ancora aperta e le chance di migliorare la posizione erano concretamente alla portata. La partita si avvicinava e con essa la possibilità di cambiare gli scenari in classifica.

Alla vigilia del 28° turno, le carte in regola per accorciare a -4 sul 7° posto e spolverare così un po’ di pepe sul finale di stagione c’erano tutte. L’Atalanta, infatti, era reduce da un punto in due gare (contro Sassuolo e Udinese, non esattamente due fuoriserie), mentre il Bologna aveva in qualche modo portato a casa tre vittorie consecutive tra Torino, Udinese e Pisa, rivitalizzando così un cammino in Serie A fino a quel momento non proprio scoppiettante. E invece no. L’inaspettata debacle casalinga per 2-1 contro il Verona ha chiuso di fatto le porte in faccia alle ambizioni di rimonta petroniane. Uno stop inaspettato, soprattutto per le modalità con cui è arrivato: insomma era l’occasione giusta, con uno stadio pieno e di fronte a una squadra che fino a domenica pomeriggio aveva vinto la miseria di due partite stagionali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

