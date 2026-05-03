Salute 4.0 braccialetti sanitari elettronici | via alla sperimentazione nei centri più isolati

È iniziata una sperimentazione di braccialetti sanitari elettronici in un piccolo centro di montagna nel Cosentino. La fase di test coinvolge alcune strutture locali, con l’obiettivo di valutare l’efficacia di questa tecnologia nel monitoraggio della salute. La sperimentazione si svolge in un’area isolata, dove si cerca di migliorare l’assistenza sanitaria attraverso strumenti digitali. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui risultati preliminari di questa iniziativa.

Al via la s perimentazione con i braccialetti sanitari elettronici a Longobucco, piccolo centro di montagna nel Cosentino. Si tratta del primo esperimento del genere in Italia. Attraverso il braccialetto collegato all’App sul cellulare, il medico può visualizzare e monitorare i parametri vitali del paziente in qualsiasi momento e, soprattutto, ricevere eventuali segnali di allarme, che vengono trasmessi anche all’ambulatorio, consentendo di intervenire tempestivamente. Un approccio “visionario”, secondo il coordinatore della Cardiologia dell’Asp di Cosenza, Giovanni Bisignani che, in un video, parla di “modello che deve essere necessariamente esportato in tutte le aree rurali della Calabria”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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