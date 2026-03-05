Maltrattamenti stalking e violenze sessuali | in aumento arresti e braccialetti elettronici

In vista della giornata internazionale della donna, il Comune di Genova ha diffuso alcuni dati riguardanti l’attività del nucleo fasce deboli della polizia locale, istituito nel 2023. Nei primi mesi dell’anno, sono aumentati gli arresti per maltrattamenti, stalking e violenze sessuali, e sono stati installati più braccialetti elettronici per il monitoraggio dei soggetti coinvolti. La polizia ha evidenziato un incremento delle operazioni in questo settore.

In vista della giornata internazionale della donna, il Comune di Genova ha reso noti alcuni numeri relativi all'attività portata avanti dal nucleo fasce deboli della polizia locale, istituito nel 2023. Da quell'anno, ha preso in caricno 924 situazioni di violenza domestica e di genere, in particolare maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking. Nel 2025 sono state 328 le 'pratiche' trattate dal nucleo, con sede in piazza Ortiz, che hanno portato a 211 indagati e 10 misure cautelari applicate: il 25% in più rispetto al 2023, mentre, solo in questi primi mesi del 2026 56 sono le situazioni prese in carico, con 38 indagati e 4 misure cautelari applicate.

