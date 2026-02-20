Compagni e figli violenti a Foggia arresti e braccialetti elettronici

A Foggia, cinque persone sono finite in manette o sotto controllo con braccialetti elettronici a causa di comportamenti violenti di compagni e figli. In due settimane, la polizia ha applicato cinque misure di protezione immediata, tra cui un caso di deepfake pornografico che ha coinvolto una giovane di 19 anni, Arianna Petti. Gli agenti sono intervenuti per tutelare le vittime e smascherare gli autori di atti aggressivi. Le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli sui reati commessi.

Compagni e figli violenti, 5 provvedimenti 'Codice Rosso' in due settimane nel Foggiano. Tra questi, vi è anche il caso - risolto dalla polizia, con l'individuazione del responsabile - dell'azione di deepfake porn in danno della 19enne Arianna Petti. Stesso provvedimento cautelare è stato eseguito nei confronti di un giovanissimo foggiano verso il quale sono emersi indizi di colpevolezza per i reati di violenza privata e minacce a danno della propria madre. Accanto alle attività di polizia giudiziaria in materia di contrasto ai reati da 'Codice Rosso', vi sono anche le misure di prevenzione che la normativa attribuisce alla potestà questorile.