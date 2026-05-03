Salis | punire chi insulta sui social | Risarcimenti al centro antiviolenza

A seguito di numerosi episodi di insulti e minacce sui social network, il centro antiviolenza ha annunciato che si procederà con risarcimenti alle vittime. La misura mira a contrastare i comportamenti offensivi spesso perpetrati da utenti che si nascondono dietro pseudonimi o profili falsi. Le autorità hanno sottolineato l’intenzione di agire con fermezza contro chi utilizza le piattaforme digitali per diffondere insulti, con l’obiettivo di tutelare le persone coinvolte.

Tempi duri per i ‘leoni da tastiera’ che, ben nascosti dietro a un nick name o a nomi farlocchi, vomitano veleno, insulti e maldicenze. È arrivato il primo risarcimento chiesto, e ottenuto tramite i suoi avvocati, per la sindaca Silvia Salis (foto) che ha cominciato a sporgere querele contro chi, privo di qualsiasi argomento sostanziale, attacca la sindaca con insulti e volgarità. "Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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