La sindaca ha annunciato di aver inviato un primo bonifico di 5.000 euro a seguito di una querela presentata per offese sessiste diffuse sui social. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle accuse e mira a contrastare i comportamenti offensivi online. La cifra rappresenta un esempio concreto di azione legale intrapresa contro chi diffonde insulti e messaggi d’odio, con l’obiettivo di sostenere i centri antiviolenza.

Definito il primo bonifico da 5mila euro dopo una querela per offese sessiste online. Le somme devolute al Centro Mascherona, a Per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro “Chi mi ha dato della p***a sui social alla fine pagherà”. Con queste parole, affermate in un video pubblicato sui propri canali social, la sindaca di Genova Silvia Salis annuncia il primo risultato concreto delle azioni legali avviate contro gli autori di insulti e contenuti ritenuti violenti e degradanti nei suoi confronti. Infatti, è stato infatti definito il risarcimento di 5mila euro da parte del primo “leone da tastiera”, nell’ambito di una delle querele presentate nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sindaca Salis contro gli insulti social: “Chi diffonde odio pagherà, i risarcimenti ai centri antiviolenza”

Notizie correlate

Silvia Salis denuncia insulti sessisti online: “Chi mi ha chiamato put… pagherà, soldi in beneficenza”La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato in un video che dopo aver ricevuto 5mila euro di risarcimento per degli insulti sessisti sui social...

Salis: 5.000 euro dal risarcimento per i centri antiviolenza? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei futuri risarcamenti per gli insulti online? Quali associazioni riceveranno concretamente i fondi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’invenzione di Silvia Salis; Celebrazioni 25 aprile, sindaca Salis: Festa per tutti ma non di tutti; Cosa ha fatto concretamente Silvia Salis come sindaca di Genova: il bilancio; 'No' di Salis alle primarie, 'faccio la sindaca'. E non sceglie fra Schlein e Conte.

Genova, insulti social alla sindaca Salis: primo risarcimento devoluto ai centri antiviolenzaGenova, primo risarcimento da 5mila euro per insulti social alla sindaca Salis: la somma destinata ai centri antiviolenza cittadini. ligurianotizie.it

Silvia Salis non fa sconti: Chi mi ha dato della puttana pagherà. In beneficenza il risarcimento per gli insulti sui social. VIDEOSilvia Salis annuncia sui social la prima conclusione economica legata alle querele presentate contro gli insulti ricevuti online. La sindaca di Genova spiega che è stato definito un versamento da ... affaritaliani.it

Silvia Salis: «Chi mi ha dato della p*****a sui social pagherà». La sindaca incassa 5mila euro e li dà in beneficenza - facebook.com facebook

La retorica antifascista-chic della sindaca Salis smontata in un minuto a FarWest. x.com