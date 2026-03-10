Turisti sul lago | la polizia sanziona quattro butta dentro al molo di Sant’Agostino

Quattro persone sono state sanzionate al molo di Sant’Agostino per aver gettato oggetti nel lago. La polizia ha aumentato i controlli sui turisti che frequentano il Lago di Como, concentrandosi sul rispetto delle norme di navigazione e sulla prevenzione di incidenti. Le verifiche sono state svolte nelle ultime ore per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sulla sponda.

La sezione acque interne intensifica i controlli nel primo bacino del Lario. Multati quattro uomini che proponevano tour in barca ai visitatori sulla banchina La polizia ha intensificato in questi giorni i controlli sul Lago di Como con l'obiettivo di prevenire incidenti nautici e verificare il rispetto delle norme di navigazione. Le attività si sono concentrate soprattutto nel primo bacino del Lario, dove con l'arrivo della bella stagione aumenta la presenza di imbarcazioni e turisti. I servizi sono stati svolti dagli agenti della sezione acque interne della polizia, in forza all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Como.