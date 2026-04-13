Scontro tra un trattore e due auto nel Salento | quattro persone in ospedale

Quattro persone sono finite in ospedale dopo un incidente avvenuto questa sera sulla strada provinciale tra Torre San Giovanni e Santa Maria di Leuca, nel Salento. L’incidente ha coinvolto un trattore e due automobili, provocando momenti di tensione lungo la litoranea che conduce alla marina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilire le cause dello scontro.

Scontro tra un trattore e due auto sulla litoranea. Momenti di paura questa sera sulla strada provinciale che collega Torre San Giovanni a Santa Maria di Leuca, nel tratto che precede la marina di Torre Mozza, in provincia di Lecce e territorio di Ugento. Quattro persone sono finite in ospedale: una è in codice rosso. Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore e due auto, una Fiat Punto e una Fiat Tipo, sono rimaste coinvolte in un violento schianto, a causa del quale il trattore si è rovesciato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre le ambulanze del 118 hanno trasferito i feriti in ospedale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scontro tra un trattore e due auto nel Salento: quattro persone in ospedale Leggi anche: Incidente a Gemona, scontro tra auto e furgone: due persone soccorse e portate in ospedale Terribile scontro tra due auto lungo la Pontina: in ospedale una coppia e un bimbo di quattro mesiIncidente sulla statale Pontina al km 69,1: scontro tra Audi A3 e Lancia Ypsilon. Argomenti più discussi: Incidente tra un'automobile e un trattore a Manoppello, ragazza finisce in ospedale [FOTO]; Infortuni in agricoltura in aumento in Puglia: via al bando da 10 milioni per la sicurezza; Uomo sotto al trattore, i vicini chiamano i soccorsi che lo salvano; Muore in un incidente stradale nei pressi dell’azienda in cui lavorava. #Delitti a #VillaPamphili, scontro in #aula sulla perizia psichiatrica di #Kaufmann - facebook.com facebook Scontro tra auto e trattore sulla litoranea tra Torre Mozza e Torre San Giovanni: strada chiusa al traffico - News x.com