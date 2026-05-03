Salento scontro tra tifosi | quattro feriti almeno uno è grave

Nella serata precedente alla partita tra le squadre Squinzano e Leverano, si sono verificati alcuni scontri tra tifosi che hanno coinvolto almeno quattro persone. Quattro tifosi sono stati feriti, con almeno uno di loro in condizioni considerate gravi. La rissa è avvenuta nelle vicinanze dello stadio e ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Scontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. In concomitanza del fischio di inizio della gare, gruppi di ultras sono arrivati allo scontro nelle vicinanze dello stadio comunale Santo De Ventura, in via Moretto. Un supporter bianconero dello squinzano, in circostanze ancora poco chiare è stato investito dall'esplosione di una bomba carta ed ha riportato gravissime conseguenze agli arti superiori. I segni della violenta deflagrazione e della conseguente ferita del tifoso erano evidenti nelle vicinanze di un auto in sosta, ricoperta di schizzi di sangue in tutta la parte posteriore.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, almeno uno è grave Notizie correlate Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno graveUn ragazzo spagnolo di 23 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo che, a bordo di un monopattino, si è scontrato... Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Tratto chiusoFermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima...