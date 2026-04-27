A Milano, un incidente tra un monopattino e una moto in via Tonale ha provocato due feriti. Un giovane di 23 anni, di nazionalità spagnola, è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa di un grave trauma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito le persone coinvolte prima di trasferirle in struttura sanitaria. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Un ragazzo spagnolo di 23 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo che, a bordo di un monopattino, si è scontrato con una moto in via Tonale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 di lunedì 27 aprile. L'impatto ha fatto sbalzare entrambi i conducenti sull'asfalto., Il giovane ha riportato un trauma cranico e uno alle gambe. Il motociclista, 62 anni, ha invece rimediato un trauma a un braccio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sul luogo è intervento il personale di Areu con un'automedica e due ambulanze. Presente anche la polizia locale per i rilievi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno grave

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