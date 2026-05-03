Sabato sera nel Salento si sono verificati due episodi di criminalità. In un pub di Matino, alcuni banditi armati di pistola hanno fatto irruzione e portato via l’incasso. Nello stesso fine settimana a Torre Lapillo, un uomo è stato costretto a consegnare la propria auto a due sconosciuti che lo hanno minacciato con un'arma. Entrambi gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine.

A Matino i malviventi irrompono in un pub e si impossessano dell’incasso. A Torre Lapillo un uomo è costretto a lasciare la sua auto a due sconosciuti che lo minacciano con una pistola. Rapinatori scatenati in provincia di Lecce nella tarda serata di sabato. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri. A Matino c’erano ancora numerosi clienti quando i malviventi hanno fatto irruzione nel pub Cilla’s, in via del Timo. Due uomini con il volto coperto e armati di pistola si sono fatti consegnare l’incasso della serata, circa 3.000 euro, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una Fiat Punto verde scuro allontanarsi a forte velocità subito dopo la rapina.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, paura nel locale di sabato sera: rapina con una pistola, banditi via con l'incasso

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