Rapina con pistola nel supermercato pieno di gente c’erano anche bambini | fuga con l’incasso

Un uomo armato ha preso di mira il supermercato Conad di via Marecchiese a Rimini, causando il panico tra i clienti e i dipendenti presenti. Durante la rapina, nel negozio c’erano anche bambini che si sono nascosti sotto i tavoli, mentre il criminale si affrettava a prendere il cassetto con i soldi e a scappare. La fuga del ladro ha lasciato dietro di sé un supermercato sconvolto e una comunità in allerta.

Rimini, 13 febbraio 2026 – Sono stati minuti di forte tensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio al Conad di via Marecchiese. Poco prima delle 19 un giovane, con il volto travisato da un cappello e armato di pistola – non è ancora chiaro se si trattasse di un’arma vera o di una replica – ha fatto irruzione nel supermercato in un orario di grande affluenza. Nel punto vendita c’erano molte persone, tra cui anche bambini. L’uomo avrebbe gridato di buttarsi a terra, puntando l’arma verso la zona delle casse. Sotto la minaccia, si sarebbe fatto consegnare il contante presente in due casse, per poi allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina con pistola nel supermercato pieno di gente, c’erano anche bambini: fuga con l’incasso Pistola spianata e via con l’incasso: rapina nel supermercato prima della chiusura Ieri sera, un uomo armato ha fatto irruzione nel supermercato Decò di Salice Salentino poco prima della chiusura. Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio: bandito in fuga con 400 euro Nella periferia est di Napoli, un supermercato MD a San Giovanni a Teduccio è stato teatro di una rapina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Paura sulla Casilina: rapinatore armato di pistola all'assalto della banca; Rapina con coltello e pistola giocattolo il giorno di Natale: denunciati due 16enni di Curtatone; Sparo vicino alla testa e coltello alla gola per fargli prelevare 500 euro dal bancomat - BresciaToday; Bassano, rapina choc al fast-food: prima la pistola puntata, poi la fuga con il bottino. Rapina con pistola nel supermercato pieno di gente, c’erano anche bambini: fuga con l’incassoPaura nel Conad in via Marecchiese a Rimini: il giovane con il volto coperto avrebbe gridato di buttarsi a terra, poi è scappato con il bottino. Sul posto i carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Rimini. Rapina al Conad, pistola puntata alla cassiera, bambini fatti stendere a terraMomenti di paura nel tardo pomeriggio al supermercato Conad di via Marecchiese, dove un giovane rapinatore ha fatto irruzione armato di pistola, ... corriereromagna.it RAPINA CHOC IN CASA | Pistola puntata alla testa del figlio davanti alla madre -> https://www.nordest24.it/rapina-villa-arresti-domiciliari-pistole - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.