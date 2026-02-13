Rapina con pistola nel supermercato pieno di gente c’erano anche bambini | fuga con l’incasso

Un uomo armato ha preso di mira il supermercato Conad di via Marecchiese a Rimini, causando il panico tra i clienti e i dipendenti presenti. Durante la rapina, nel negozio c’erano anche bambini che si sono nascosti sotto i tavoli, mentre il criminale si affrettava a prendere il cassetto con i soldi e a scappare. La fuga del ladro ha lasciato dietro di sé un supermercato sconvolto e una comunità in allerta.

Rimini, 13 febbraio 2026 – Sono stati minuti di forte tensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio al Conad di via Marecchiese. Poco prima delle 19 un giovane, con il volto travisato da un cappello e armato di pistola – non è ancora chiaro se si trattasse di un’arma vera o di una replica – ha fatto irruzione nel supermercato in un orario di grande affluenza.  Nel punto vendita c’erano molte persone, tra cui anche bambini. L’uomo avrebbe gridato di buttarsi a terra, puntando l’arma verso la zona delle casse. Sotto la minaccia, si sarebbe fatto consegnare il contante presente in due casse, per poi allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

