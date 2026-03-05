Rapina al Conad di Arnara due banditi fuggono con l’incasso

Ieri sera nel supermercato Conad di Arnara, in provincia di Frosinone, due banditi hanno assaltato il negozio poco prima della chiusura e sono fuggiti con circa duemila euro di incasso. L’evento si è verificato poco prima che il negozio chiudesse i battenti, lasciando i dipendenti sotto shock. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di rintracciare i responsabili.

Colpo poco prima della chiusura: minacciato il proprietario con una pistola. Indagano i carabinieri Ha fruttato un bottino di circa duemila euro la rapina messa a segno ieri sera, poco prima della chiusura, nel supermercato Conad di Arnara, in provincia di Frosinone. Ad agire sono state due persone con il volto coperto. Una delle due impugnava una pistola che ha puntato al volto del proprietario intimandogli di consegnare l'incasso della giornata. L'uomo, davanti alla minaccia, non ha potuto fare altro che obbedire. In quel momento nel supermercato erano presenti cinque clienti che stavano completando gli acquisti. Tutti si trovavano però tra gli scaffali, leggermente distanti dalla cassa, e non sono stati coinvolti direttamente nell'azione.