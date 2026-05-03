Salemme | sogno di vita vedere le spiagge di Bacoli finalmente libere

Vincenzo Salemme ha espresso il desiderio di vedere le spiagge di Bacoli libere e accessibili a tutti. Ha parlato della volontà di poter passeggiare lungo le coste senza ostacoli o restrizioni. La sua dichiarazione fa riferimento a un sogno personale legato alla fruibilità delle spiagge della zona. Non sono stati annunciati interventi o iniziative ufficiali in merito a questa richiesta.

"> Il Desiderio di Vincenzo Salemme per le Spiagge di Bacoli. Vincenzo Salemme, noto attore e regista napoletano, ha recentemente lanciato un appello emozionante attraverso un video sui social media, rivolto in particolare ai militari di Bacoli. Il suo desiderio è chiaro: vedere almeno una volta le spiagge locali, normalmente soggette a divieti, accessibili a tutti. Questo desiderio non è solo una questione personale, ma un richiamo a un tema più ampio che tocca la comunità e la sua eredità. Le Spiagge di Bacoli: Un Patrimonio da Scoprire. Salemme ha condiviso i suoi ricordi d’infanzia legati alla spiaggia di Miseno, dove trascorreva le estati da bambino.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Salemme: sogno di vita, vedere le spiagge di Bacoli finalmente libere Notizie correlate Mare libero lancia l'allerta: "Con la fusione di Comuni in Abruzzo c'è il rischio di vedere ridotte le spiagge libere"Il processo di fusione dei comuni abruzzesi nasconde un'insidia normativa che rischia di costare caro alla collettività: la drastica riduzione degli... Erosione costiera, finanziamento da quasi 5 mln di euro per proteggere le spiagge libereOSTUNI - Un risultato di grande rilievo per il Comune di Ostuni sul fronte della tutela e della sicurezza del litorale.