Erosione costiera finanziamento da quasi 5 mln di euro per proteggere le spiagge libere

Il Comune di Ostuni ha ottenuto quasi 5 milioni di euro per combattere l’erosione costiera. Sono soldi che serviranno a proteggere le spiagge libere e a mettere in sicurezza il litorale. La notizia è importante per tutti coloro che frequentano il mare e vogliono preservare il territorio. Ora si aspetta di capire come verranno spesi e quali interventi si realizzeranno nel prossimo futuro.

OSTUNI - Un risultato di grande rilievo per il Comune di Ostuni sul fronte della tutela e della sicurezza del litorale. Come anticipato in un articolo precedente, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili e finanziabili nell’ambito del Pr Puglia.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Ostuni Spiagge Erosione, 200mila euro per proteggere le spiagge di Tarquinia Il Comune di Tarquinia ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione Lazio per interventi di tutela delle spiagge pubbliche colpite dall’erosione costiera. Lotta all’erosione costiera. Da Follonica a Capalbio progetti per salvare le spiagge L’erosione delle coste è una sfida crescente lungo il tratto da Follonica a Capalbio, minacciando l’equilibrio ambientale e le comunità locali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ostuni Spiagge Argomenti discussi: Difese a mare di Sturla, a che punto siamo con il progetto anti erosione; Erosione costiera: a Villa il primo studio in Italia · ilreggino.it; Lotta all’erosione. Il Comune ottiene fondi per 4 milioni; Erosione, Milia e Zimbalatti: Riunione operativa in Regione per la difesa della costa di Bocale. Erosione costiera, l’ira contro il bando regionale: zero fondi per la provincia lecceseSedici milioni di euro stanziati dalla Regione per i primi interventi strutturali a contrasto dell’erosione costiera. Di questo godranno i quattro comuni ammessi ad apposito bando: Rodi Garganico, Zap ... trnews.it 16 milioni ai Comuni per combattere l’erosione costieraLa Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali per quattro progetti comunali Per frenare l’erosione costiera, sono stati approvati dalla Regione Puglia i primi interventi, con un finanziame ... ambienteambienti.com EROSIONE COSTIERA la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 milioni di euro ai Comuni - facebook.com facebook In Puglia l’erosione costiera è un’emergenza sempre più grave: oltre metà delle spiagge è a rischio, con perdite pesanti anche nel Tarantino x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.