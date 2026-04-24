Mare libero lancia l' allerta | Con la fusione di Comuni in Abruzzo c' è il rischio di vedere ridotte le spiagge libere

Mare Libero ha diffuso un avviso in cui segnala che la fusione di alcuni comuni in Abruzzo potrebbe portare a una diminuzione delle aree di spiaggia libera. Secondo l’associazione, la normativa legata a questo processo potrebbe comportare cambiamenti nelle regolamentazioni locali, con possibili ripercussioni sulla gestione degli spazi pubblici lungo la costa. La questione riguarda la tutela delle spiagge accessibili a tutti e il mantenimento di aree non private.

Il processo di fusione dei comuni abruzzesi nasconde un'insidia normativa che rischia di costare caro alla collettività: la drastica riduzione degli spazi di spiaggia libera. A lanciare l'allarme è l'associazione Mare Libero Aps la quale, senza entrare nel merito politico delle unificazioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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