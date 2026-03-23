Fine della latitanza per il “bombarolo” degli anarchici. È il boss degli ordigni del terrore Dov'è finita la primavera? Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto marzo Dopo la parentesi del taglio delle accise, tornano subito a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, spinti dalla corsa delle quotazioni petrolifere internazionali. Tra sabato e questa mattina giro di rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con primi riflessi sulle medie nazionali dei prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e di sei sul gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo il taglio delle accise ripartono subito i rincari sulla benzina e il diesel: le nuove medie

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