Recentemente si è parlato di una crisi tra il cantante e la sua compagna, causata da un episodio legato a un outfit. Secondo fonti, una minigonna di jeans indossata dalla donna avrebbe portato alla rottura della coppia. Dopo la separazione, si sono susseguite notizie su come il cantante abbia fatto per riconquistare la compagna. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue la vita privata delle celebrità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Sal Da Vinci a riconquistare Paola dopo la separazione?. Perché la minigonna di jeans ha causato la rottura della coppia?. Chi ha salvato il figlio Francesco durante la grave meningite?. Cosa ha chiesto il cantante in ospedale per la salute del figlio?.? In Breve Relazione iniziata a Posillipo quando lui aveva 15 anni e lei 16.. Matrimonio celebrato nel 1992 con la nascita dei figli Francesco e Annachiara.. Figlia Annachiara affetta da angioma alla carotide e figlio Francesco colpito da meningite.. Intervento salvavita della dottoressa Di Grazia presso l'Ospedale Santobono per il figlio.. Sal Da Vinci ha rivelato durante l’intervista al podcast di Diletta Leotta i dettagli sulla rottura avvenuta con Paola Pugliese a causa di un capo d’abbigliamento troppo corto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: la crisi con Paola causata da una minigonna

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