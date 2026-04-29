Durante una puntata del podcast condotto da Diletta Leotta, il cantante ha raccontato di aver vissuto un periodo di separazione dalla moglie, durato un anno, a causa di un episodio legato alla scelta di indossare una minigonna. Ha anche spiegato di aver intrapreso una relazione con un’altra persona in quel periodo. Le sue dichiarazioni sono state fatte in modo diretto e senza aggiunte di dettagli personali.

A un certo punto, tuttavia, si allontanarono «per circa un anno»: «Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna di jeans, io mi arrabbiai, proprio all'antichissima. Me la presi perché c'erano dei ragazzi che la guardavano. Mi lasciò lei, io qualche giorno dopo me ne pentì». Nel periodo del distacco Sal Da Vinci ebbe un'altra frequentazione: «Ebbi un altro fidanzamento nel frattempo, lei no». Poi però si rese conto il suo unico vero amore era Paola: «Le facevo telefonate anonime solo per sentire la sua voce». Alla fine riuscì a riconquistarla, e oggi, dopo 34 anni di matrimonio, Paola resta il pilastro della sua vita: «Se sono così è grazie a lei e mia madre».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci sulla moglie Paola: «Per un anno ci lasciammo perché lei aveva indossato una minigonna, e io mi fidanzai con un’altra»

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