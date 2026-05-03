Sal Da Vinci e la crisi con la moglie Paola | Ci lasciammo perché mise la minigonna e mi arrabbiai

Il rapporto tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese passa anche da una rottura giovanile, nata per un motivo che oggi lo stesso artista definisce "all'antichissima". A rivelarlo è stato il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ospite del podcast "Mamma Dilettante" di Diletta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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