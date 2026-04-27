Dalle foreste africane ai diritti umani | la missione di Maria Rita

Maria Rita Gallozzi si occupa di coordinare le ispezioni del Forest Stewardship Council nelle foreste di Camerun e Costa d’Avorio. Il suo lavoro implica visitare le aree forestali, verificare il rispetto delle normative e assicurare che le pratiche di gestione siano sostenibili. Queste attività si svolgono in un contesto di tutela ambientale e di rispetto dei diritti umani, con l’obiettivo di promuovere pratiche responsabili nel settore forestale.

? Cosa sapere Maria Rita Gallozzi coordina le ispezioni FSC tra le foreste di Camerun e Costa d'Avorio.. Il monitoraggio garantisce la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti dei lavoratori africani.. Tra le foreste del Camerun e della Costa d’Avorio, Maria Rita Gallozzi coordina la verifica della sostenibilità forestale per il Forest Stewardship Council (FSC) in Italia, operando per due settimane ogni mese tra ispezioni sul campo e monitoraggio dei diritti umani. La professionista di origini frusinate, classe 1966, trasforma la sua formazione in Scienze Forestali e la specializzazione in Sviluppo Rurale in una missione quotidiana che unisce rigore tecnico e impegno sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Si parla di: Al lavoro con… Maria Rita Gallozzi, ispettrice forestale; Specializzata in cooperazione Maria Rita Gallozzi per due settimane al mese è in Africa dove controlla sostenibilità del taglio degli alberi e rispetto dei diritti La sera si aggiorna sulle news italiane Ma solo dopo un controllo della stanza.