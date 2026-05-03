Sagra Patronale di Vangadizza

La Sagra Patronale di Vangadizza si svolgerà dall’8 al 12 maggio 2026, tornando a animare il paese con una tradizione che dura da tempo. La manifestazione propone una varietà di piatti tipici, tra cui il risotto alla veneta e le lasagne con l’anatra, affiancati da grigliate e opzioni vegane. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, attirando residenti e visitatori.

Torna la dall'8 al 12 maggio 2026. Antica Sagra paesana del Comune di Legnago che unisci piatti tipici enograstrominci, come il risotto alla veneta e le lasagne con l'anatra, a grigliate e piatti vegani per tutti i palati.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a MaurizioLa Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale. “Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei...