Sadiq ‘centra’ di nuovo la testa

Umar Sadiq è tornato a segnare dopo due mesi di assenza, periodo durante il quale non aveva più trovato la rete. L’attaccante ha segnato di nuovo e ha centrato la porta avversaria, ristabilendo così il suo rendimento in campionato. La partita si è svolta nella giornata di ieri e il gol di Sadiq ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

2026-05-01 16:18:00 Calcio spagnolo: umar Sadiq ha recuperato il gol. indossavo due mesi senza sentirne l’odore. Asciutto. Dallo scorso 15 febbraio nel derby contro l’ Levante fino al duello contro il Maiorca di appena dieci giorni fa. Ciò che è stato detto. 60 giorni. E all’improvviso è apparsa quella serie di punti che ha l’attaccante nigeriano capace del meglio e del peggio in area. Ma questo è tanto a Son Moix Gli ha dato le ali. Gol di Sadiq (1-1) in Maiorca 1-1 Valencia Sportivo Adesso bene Ha ritrovato un modo di segnare che non è stato il suo punto forte in tutta la sua carriera. Gol di testa. Il legame con a gol a Palma di Maiorca È arrivato di testa in una giocata strana con assist di testa (anche) di Javi Guerra.🔗 Leggi su Justcalcio.com The Hidden Goldmine in “Boring” Businesses Notizie correlate Nuovo presidente FIGC: testa a testa tra Malagò e Abete. La situazionedi Redazione JuventusNews24Nuovo presidente FIGC: testa a testa tra Malagò e Abete. Referendum, il nuovo sondaggio YouTrend: No in vantaggio con affluenza bassa, testa a testa con più votantiIl No in vantaggio in uno scenario con affluenza bassa, testa a testa con il Sì in caso di affluenza alta.