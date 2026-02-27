Referendum il nuovo sondaggio YouTrend | No in vantaggio con affluenza bassa testa a testa con più votanti

Un nuovo sondaggio di YouTrend mostra che il fronte del No è in vantaggio quando l’affluenza alle urne è bassa. Tuttavia, con un'affluenza più alta, il confronto tra Sì e No si restringe fino a diventare un testa a testa. I risultati riflettono una differenza significativa tra le diverse percentuali di partecipazione alle votazioni. I dati sono stati raccolti in vista del prossimo referendum.

Il No in vantaggio in uno scenario con affluenza bassa, testa a testa con il Sì in caso di affluenza alta. È questo il quadro che emerge dal sondaggio YouTrend per SkyTg24 diffuso oggi (venerdì 27 febbraio) sul referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo. Nello scenario con affluenza al 46% (che considera solo chi dichiara che andrà sicuramente a votare) il No risulta avanti con il 53,1%, mentre con un’affluenza stimata al 55,4% (che include anche chi dice che probabilmente andrà ai seggi) Sì e No sono appaiati al 50%. Come confermato anche dagli altri istituti, anche il sondaggio di YouTrend evidenzia che nelle ultime settimane la percentuale del No è cresciuta, in questo caso anche in entrambi gli scenari di affluenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%. YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%.

Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no. La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia "è aperta".

Referendum Giustizia: Sondaggio BiDiMedia, sarà testa a testa

Ultimo sondaggio Referendum Giustizia, il No è davanti al Sì di 6 punti: situazione ribaltata in 4 mesi. L'ultimo sondaggio sul Referendum per la riforma della Giustizia dà in vantaggio netto il no, situazione ribaltata

Referendum giustizia, i dati dell'affluenza secondo i sondaggi. Quello che emerge dalle ultime rilevazioni è che la partecipazione al voto viene trattata come variabile decisiva, tanto che più di un istituto preferisce non dare un solo esito, ma una famiglia di esiti

