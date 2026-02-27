Referendum il nuovo sondaggio YouTrend | No in vantaggio con affluenza bassa testa a testa con più votanti

Un nuovo sondaggio di YouTrend mostra che il fronte del No è in vantaggio quando l’affluenza alle urne è bassa. Tuttavia, con un'affluenza più alta, il confronto tra Sì e No si restringe fino a diventare un testa a testa. I risultati riflettono una differenza significativa tra le diverse percentuali di partecipazione alle votazioni. I dati sono stati raccolti in vista del prossimo referendum.

Il No in vantaggio in uno scenario con affluenza bassa, testa a testa con il Sì in caso di affluenza alta. È questo il quadro che emerge dal sondaggio YouTrend per SkyTg24 diffuso oggi (venerdì 27 febbraio) sul referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo. Nello scenario con affluenza al 46% (che considera solo chi dichiara che andrà sicuramente a votare) il No risulta avanti con il 53,1%, mentre con un’affluenza stimata al 55,4% (che include anche chi dice che probabilmente andrà ai seggi) Sì e No sono appaiati al 50%. Come confermato anche dagli altri istituti, anche il sondaggio di YouTrend evidenzia che nelle ultime settimane la percentuale del No è cresciuta, in questo caso anche in entrambi gli scenari di affluenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%.

La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia "è aperta".

