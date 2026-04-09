Si apre una sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, con i due candidati che si contendono il ruolo dopo le dimissioni di Gravina. La corsa si svolge in un clima di attesa, mentre le candidature vengono ufficializzate e le rispettive coalizioni si muovono per ottenere il sostegno necessario. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, dopo le consultazioni e le votazioni previste dal regolamento federale.

per il dopo Gravina. Resiste il ballottaggio tra i due candidati. Le dimissioni di Gabriele Gravina hanno dato il via a una complessa partita politica per la poltrona più alta della FIGC. Sebbene l’appuntamento elettorale del 22 giugno sembri lontano, le grandi manovre sono già iniziate: il 13 aprile potrebbe rappresentare il primo vero spartiacque, con la Lega Serie A chiamata a ufficializzare il proprio sostegno a Giovanni Malagò.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il profilo dell’ex numero uno del CONI gode del favore di una solida maggioranza (16 club su 20), trainata dalle grandi società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo presidente FIGC: testa a testa tra Malagò e Abete. La situazione

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