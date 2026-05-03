Biennale Venezia 2026 ispettori MiC | Federazione russa non è stata formalmente invitata

Gli ispettori del Ministero della Cultura hanno dichiarato che la Federazione russa non è stata invitata ufficialmente alla Biennale di Venezia 2026. La notizia ha generato un confronto tra i rappresentanti del MiC e i vertici della Fondazione che organizza l’evento. Secondo le fonti del ministero, nessuna comunicazione formale è stata inviata alla delegazione russa. La questione riguarda le modalità di partecipazione e le eventuali esclusioni ufficiali all’edizione futura.

Botta e risposta tra gli 007 del MiC e i vertici della Fondazione Biennale Venezia: “La Federazione russa non è stata formalmente invitata”. È quanto si legge nelle sette pagine di relazione che gli inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno stilato dopo il confronto con i vertici lagunari in merito alla presenza della Russia alla prossima kermesse. Sette pagine di botta e risposta, anticipate dal Corriere della Sera. Da una parte gli ispettori inviati a Venezia dal ministro Alessandro Giuli che vogliono sapere, dall’altra i vertici della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, che devono spiegare. Al tavolo: Valerio...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, ispettori MiC: “Federazione russa non è stata formalmente invitata” Notizie correlate Biennale di Venezia: ministro Giuli chiede le dimissioni della rappresentante Mic pro russaROMA – Il ministro della Cultura, AlessandroGiuli, “ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara... Venezia: si dimette in blocco la giuria della Biennale d’Arte. Dopo la visita degli ispettori MicVENEZIA – Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Biennale di Venezia, in arrivo ispettori del ministero della Cultura; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Biennale, il Mic manda gli ispettori. Il commissario Ue alla Cultura: Non sarò all’inaugurazione; Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo l’ok al padiglione della Russia. Biennale Venezia 2026, ispettori MiC: Federazione russa non è stata formalmente invitataBotta e risposta tra gli 007 del MiC e i vertici della Fondazione Biennale Venezia: La Federazione russa non è stata formalmente invitata. È quanto si legge ... lapresse.it Biennale, la relazione degli ispettori: Russia non formalmente invitata. Sanzioni rispettate, padiglione non aperto al pubblicoLe anticipazioni sul Corriere sulle 7 pagine di Relazione messa a punto dagli ispettori inviati dal ministero della Cultura alla Biennale di Venezia, ... huffingtonpost.it Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com La Biennale di Venezia ha reagito alle clamorose dimissioni della Giuria Internazionale incaricata di assegnare i Leoni d'Oro con l'invenzione dei Leoni dei Visitatori. Ma i dubbi sul funzionamento di questa nuova modalità non sono pochi https://shorturl.at/XTF - facebook.com facebook