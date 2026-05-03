Biennale Venezia 2026 ispettori MiC | Federazione russa non è stata formalmente invitata

Da lapresse.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ispettori del Ministero della Cultura hanno dichiarato che la Federazione russa non è stata invitata ufficialmente alla Biennale di Venezia 2026. La notizia ha generato un confronto tra i rappresentanti del MiC e i vertici della Fondazione che organizza l’evento. Secondo le fonti del ministero, nessuna comunicazione formale è stata inviata alla delegazione russa. La questione riguarda le modalità di partecipazione e le eventuali esclusioni ufficiali all’edizione futura.

Botta e risposta tra gli 007 del MiC e i vertici della Fondazione Biennale Venezia: “La Federazione russa non è stata formalmente invitata”. È quanto si legge nelle sette pagine di relazione che gli inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno stilato dopo il confronto con i vertici lagunari in merito alla presenza della Russia alla prossima kermesse. Sette pagine di botta e risposta, anticipate dal Corriere della Sera. Da una parte gli ispettori inviati a Venezia dal ministro Alessandro Giuli che vogliono sapere, dall’altra i vertici della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, che devono spiegare. Al tavolo: Valerio...🔗 Leggi su Lapresse.it

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