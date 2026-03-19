Tfa sostegno in scadenza il ciclo breve Indire 2026 | come abilitarsi alla prima fascia

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di tirocinio formativo sul sostegno per il 2026, organizzati da Indire in collaborazione con le Università. Il ciclo breve Indire 2026 si avvicina alla scadenza, offrendo l’opportunità di abilitarsi alla prima fascia. Le iscrizioni sono rivolte a chi desidera ottenere l’abilitazione attraverso questo percorso specifico, che consente di accedere alle future assunzioni nel settore scolastico.

Sono partite le iscrizioni ai percorsi di tirocinio formativo sul sostegno per il 2026 organizzati da Indire, l’ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione del Merito, in collaborazione con le Università. Si tratta di una nuova opportunità per i docenti che intendono ottenere il titolo necessario per lavorare su posti di sostegno nelle scuole italiane. I percorsi rientrano nel quadro normativo definito dal decreto legge 712024 e sono articolati principalmente secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, che individuano due diverse tipologie di destinatari. Cos’è il TFA sostegno di Indire. Il Tfa sostegno è il percorso che consente di conseguire la specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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