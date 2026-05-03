Rughe e segni del tempo | botulino e ialuronico possono aiutare

Negli ultimi anni, i trattamenti di medicina estetica come il botulino e i filler con acido ialuronico sono diventati molto popolari tra uomini e donne. Questi interventi vengono utilizzati principalmente per ridurre rughe e segni del tempo sul volto. La domanda per queste procedure si è intensificata, portando a un aumento delle pratiche presso le cliniche specializzate. Entrambi i trattamenti sono scelti per migliorare l’aspetto della pelle e contrastare i segni dell’età.

BENESSERE. I filler con acido ialuronico e le iniezioni di botulino sono i due trattamenti di medicina estetica oggi più richiesti non solo dalle donne, ma anche dagli uomini per attenuare rughe e segni del tempo. Spesso confusi tra di loro, in realtà hanno meccanismi di azione diversi e sono efficaci su tipologie di rughe. Scopriamo allora come funzionano e quando posso essere utili con l’aiuto del dottor Matteo Marino, responsabile dell’Unità di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano e del Policlinico San Pietro, dove è possibile accedere a questi e altri trattamenti di medicina estetica con standard di qualità e sicurezza ospedalieri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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