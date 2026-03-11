Botulino non solo ‘spiana rughe’ ecco 6 usi poco noti 

Il botulino viene spesso associato al trattamento delle rughe, ma viene impiegato anche in altri ambiti. Esso è utilizzato per ridurre il bruxismo, migliorare il sorriso gengivale, armonizzare visi con forma quadrata, tonificare il collo, alleviare mal di testa e controllare la sudorazione eccessiva. Questi sei usi meno noti si aggiungono alle applicazioni più comuni della tossina botulinica.

(Adnkronos) – Botulino non solo contro le rughe. Dal bruxismo al sorriso gengivale, fino all'armonizzazione del viso 'quadrato', alla tonicità del collo, al mal di testa e alla sudorazione eccessiva, sono 6 i diversi usi poco conosciuti della tossina botulinica. Se n'è parlato alla masterclass 'Botulinum Toxin A in medicina estetica del volto' organizzata da Fime, la Federazione italiana medici estetici, che si è svolta nei giorni scorsi al Centro medico polispecialistico di Pavia, dedicata all'approccio 'full face', ovvero al trattamento del volto nella sua interezza. "La tossina botulinica non aggiunge volume: riduce un'eccessiva contrazione muscolare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Botulino: il lato oscuro e pericoloso delle punture anti-rughe

La nuova arma segreta della skincare è il bakuchiol: spiana le rughe e rimpolpa in maniera naturaleC’è un ingrediente che sta silenziosamente rivoluzionando il mondo della cura della pelle, e non viene sintetizzato in laboratorio: nasce da una...

Una raccolta di contenuti su Botulino non solo 'spiana rughe' ecco 6...

Discussioni sull' argomento A cosa serve il botulino? Negli usi meno noti non c'entrano le rughe; Alla Ducati Multistrada V4 il Premio Moto Europa 2026 - L'Italiano; Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice - L'Italiano.

La tossina botulinica è una delle sostanze più pericolose presenti in natura e un’intossicazione alimentare da botulino, se non individuata e trattata tempestivamente, può avere conseguenze fatali. Il rischio maggiore è legato soprattutto alle conserve fatte in c - facebook.com facebook