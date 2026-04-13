Rugby Champions Cup | spettacolo nei quarti Leinster domina e Bath firma l’impresa

Nel weekend dei quarti di finale della European Rugby Champions Cup sono andati in scena incontri ricchi di azione, con alcune squadre che hanno dominato e altre che hanno ottenuto vittorie sorprendenti. Le partite hanno mostrato un livello elevato di combattività e tecnicismo, portando a risultati che cambieranno gli incroci delle semifinali. Le sfide hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con alcune formazioni che si sono distinte per prestazioni notevoli.

Il weekend dei quarti di finale della European Rugby Champions Cup ha regalato emozioni forti e risultati tutt’altro che scontati, disegnando un quadro di semifinali di altissimo profilo. Ad aprire il programma, nella serata di venerdì, è stata la sfida tutta inglese tra Bath Rugby e Northampton Saints, un’autentica battaglia offensiva chiusa sul 43-41. Una partita dai ritmi folli, in cui Bath ha ribaltato un passivo pesante grazie a una ripresa travolgente, confermando ambizioni importanti nella competizione. Il sabato ha invece ribadito la forza delle grandi favorite. I l Leinster ha travolto senza appello i Sale Sharks con un netto 43-13, mostrando una superiorità tecnica e strutturale evidente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Champions Cup: spettacolo nei quarti, Leinster domina e Bath firma l’impresa Rugby, Benetton Treviso sfida Cardiff per un posto nei quarti di Challenge CupL’Europa torna a bussare alle porte di Monigo e lo fa con una sfida che promette intensità e spettacolo: sabato 4 aprile alle 18. Berlino-Piacenza 0-3: la Gas Sales domina in 70 minuti nei quarti di CEV CupUna panoramica mirata sugli avvenimenti principali della settimana nel volley, con esiti, anteprime e riferimenti ai protagonisti che hanno mosso...