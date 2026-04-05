Rugby le Zebre battono Pau e conquistano i quarti di Challenge Cup

Le Zebre Parma hanno vinto contro il Pau con il punteggio di 31-15, qualificandosi così per i quarti di finale della Challenge Cup. La partita si è conclusa con una prestazione efficace e senza troppi rischi, dopo che la Benetton Treviso aveva già ottenuto una vittoria contro il Cardiff. La giornata ha portato un doppio risultato positivo per il rugby italiano in ambito europeo.

L’Italia del rugby sorride e fa doppietta europea: dopo il successo della Benetton Treviso contro il Cardiff, anche le Zebre Parma conquistano i quarti di finale della EPCR Challenge Cup superando con autorità il Pau per 31-15 al termine di una prova solida e cinica. Gli emiliani indirizzano subito la sfida con la meta in apertura di Stavile, costruita al termine di una lunga azione multifase, e allungano nel primo tempo grazie alla rapidità in transizione che porta Trulla oltre la linea. Nonostante il predominio territoriale dei francesi, le Zebre difendono con ordine e colpiscono ancora nella ripresa con il maul vincente di Pitinari, prima di chiudere i conti nel finale con un’altra zampata di Stavile, blindando una vittoria che certifica la crescita del movimento italiano anche a livello europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, le Zebre battono Pau e conquistano i quarti di Challenge Cup Rugby, Challenge Cup: decisi gli ottavi di finale. Treviso sfida Cardiff, le Zebre i francesi del PauSi chiude la fase a gironi della Challenge Cup e il torneo entra finalmente nella sua stagione più vera, quella in cui la geografia conta meno del... Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup. Temi più discussi: Challenge Cup: Benetton e Zebre le aggiunte in rosa per la fase ad eliminazione diretta; Challenge Cup: Benetton e Zebre Parma agli Ottavi di Finale; Rugby, Serie A Élite: tanti scontri diretti nella corsa playoff che entra nel vivo; EPCR Challenge Cup: le formazioni delle partite di ottavi di finale. Rugby, le Zebre Parma affrontano Pau per strappare un posto tra le top 8 di Challenge CupDomenica 5 aprile allo stadio Lanfranchi di Parma le Zebre Parma tornano a respirare aria d’Europa ospitando la Section Paloise negli ottavi di finale ... oasport.it Challenge Cup: le Zebre ospitano i francesi del Pau, ecco il XV scelto da BrunelloLe Zebre Parma tornano in campo domenica 5 aprile allo Stadio Sergio Lanfranchi per affrontare i francesi della Section Paloise -Pau negli ottavi di finale di EPCR Challenge Cup, con calcio d’inizio f ... sportparma.com Grande vittoria dei Leoni contro Cardiff in Challenge Cup! Eccomi con il presidente Pavanello, Tommaso Menoncello e il presidente della FIR Andrea Duodo! Che weekend! facebook Challenge Cup: Benetton va ai quarti di finale, vittoria sofferta con Cardiff a Monigo. Per i Leoni ci sarà Exeter adesso #BENvCAR @BenettonRugby @Cardiff_Rugby @ChallengeCup_ x.com