Il segretario di Stato americano si trova in Italia per una visita ufficiale prevista tra giovedì e venerdì, con soste sia in Vaticano che a Roma. L’obiettivo principale è avvicinare le relazioni tra gli Stati Uniti e il governo italiano, e si prevede che abbia incontri con esponenti delle istituzioni italiane e del Vaticano. La missione si inserisce in un percorso di dialogo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli incontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un viaggio strategico tra giovedì e venerdì. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, si prepara a una visita ufficiale in Italia prevista tra giovedì e venerdì prossimi, con tappe sia in Vaticano sia a Roma. L’obiettivo principale degli incontri sarebbe quello di favorire un clima di distensione nei rapporti diplomatici, in una fase considerata delicata. Agenda ancora in definizione. Secondo le anticipazioni, il programma non è stato ancora definito nei dettagli. Tuttavia, tra gli appuntamenti già ipotizzati figurano colloqui con figure chiave delle istituzioni italiane e vaticane. I possibili incontri istituzionali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rubio in visita tra Vaticano e Roma, missione per il disgelo: vuole parlare con la premier

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