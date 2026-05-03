Rubio atteso a Roma una missione che punta al disgelo

Il segretario di Stato americano arriverà a Roma giovedì 7 maggio, con visite programmate fino a venerdì 8. Durante la sua permanenza, si terranno incontri tra rappresentanti della Santa Sede e del governo italiano. La visita si svolge in un momento di tensione nei rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e Italia, e mira a favorire un miglioramento nei rapporti bilaterali. La missione si concentra su incontri istituzionali e discussioni ufficiali.

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali tra Santa Sede ed esecutivo italiano, in una missione che punta al "disgelo" nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo rende il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Rubio, l’anti-Vance che punta al dopo TrumpChi raccoglierà il testimone di The Donald nel 2028? Finora il vicepresidente era considerato il favorito. Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions LeagueQuello appena trascorso è stato un turno di campionato deciosamente favorevole al Como in chiave Champions. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa, Rubio atteso a Roma: prove di 'disgelo'. Possibili incontri con Meloni e Papa Leone |; Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli; Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni; Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti. Usa, Rubio atteso a Roma: prove di disgelo. Possibili incontri con Meloni e Papa LeoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Rubio atteso a Roma: prove di 'disgelo'. Possibili incontri con Meloni e Papa Leone ... tg24.sky.it Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di NapoliGoverno in allarme per le mosse di Trump: banco di prova è l’avvicendamento del comando Nato partenopeo. Cruciale la rete antimissilistica garantita ... repubblica.it In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. Che punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica. Dopo la nuova riunione nel pomeriggio a Palazzo Chigi, la conferma dell'approdo in Cdm nella prima dat - facebook.com facebook