Rubio atteso a Roma una missione che punta al disgelo

Da webmagazine24.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario di Stato americano arriverà a Roma giovedì 7 maggio, con visite programmate fino a venerdì 8. Durante la sua permanenza, si terranno incontri tra rappresentanti della Santa Sede e del governo italiano. La visita si svolge in un momento di tensione nei rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e Italia, e mira a favorire un miglioramento nei rapporti bilaterali. La missione si concentra su incontri istituzionali e discussioni ufficiali.

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali tra Santa Sede ed esecutivo italiano, in una missione che punta al "disgelo" nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo rende il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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