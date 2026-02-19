Rubio l’anti-Vance che punta al dopo Trump
J.D. Vance sembrava destinato a dominare la corsa repubblicana, ma ora Rubio si inserisce come alternativa forte. La causa è il calo di popolarità di Vance tra gli elettori più conservatori, che guarda a Rubio come un volto più deciso e con una strategia diversa. La sua campagna ha già raccolto consensi tra alcuni gruppi di militanti, grazie a discorsi più diretti e a un’immagine più energica. La sfida tra i due si fa più accesa e potrebbe cambiare lo scenario politico a breve termine.
Fino a qualche mese fa non sembravano esserci dubbi: J.D. Vance era l’unico astro repubblicano in grado di raccogliere il testimone di Donald Trump alle Presidenziali del 2028. Ma nelle ultime settimane un altro big dei Gop ha guadagnato terreno e – secondo molti – avrebbe già effettuato il sorpasso. Si tratta di Marco Rubio, segretario di Stato diventato portabandiera della Casa Bianca in questo secondo mandato trumpiano fortemente incentrato sulla politica estera. Capo della diplomazia americana, Rubio ha un atteggiamento più moderato rispetto allo spigoloso Vance, addirittura più estremo dell’attuale presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
