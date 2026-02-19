J.D. Vance sembrava destinato a dominare la corsa repubblicana, ma ora Rubio si inserisce come alternativa forte. La causa è il calo di popolarità di Vance tra gli elettori più conservatori, che guarda a Rubio come un volto più deciso e con una strategia diversa. La sua campagna ha già raccolto consensi tra alcuni gruppi di militanti, grazie a discorsi più diretti e a un’immagine più energica. La sfida tra i due si fa più accesa e potrebbe cambiare lo scenario politico a breve termine.

Fino a qualche mese fa non sembravano esserci dubbi: J.D. Vance era l’unico astro repubblicano in grado di raccogliere il testimone di Donald Trump alle Presidenziali del 2028. Ma nelle ultime settimane un altro big dei Gop ha guadagnato terreno e – secondo molti – avrebbe già effettuato il sorpasso. Si tratta di Marco Rubio, segretario di Stato diventato portabandiera della Casa Bianca in questo secondo mandato trumpiano fortemente incentrato sulla politica estera. Capo della diplomazia americana, Rubio ha un atteggiamento più moderato rispetto allo spigoloso Vance, addirittura più estremo dell’attuale presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Rubio, l'anti-Vance che punta al dopo Trump

Denmark, Greenland foreign ministers to meet Vance, Rubio on Wednesday amid Trump’s threatMercoledì a Copenaghen si terrà un incontro tra i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia con il vicepresidente statunitense JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio.

Olimpiadi, alla cerimonia d'apertura non ci sarà Trump. Delegazione Usa con Vance e RubioAlla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

