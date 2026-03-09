Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions League

Il Como si prepara a sfidare la Roma in una partita che potrebbe avere ripercussioni importanti in classifica e qualificazioni europee. Nel turno di campionato appena concluso, il Como ha ottenuto risultati positivi che rafforzano la sua posizione in classifica e alimentano le speranze di raggiungere obiettivi importanti. La sfida contro la Roma si gioca in un momento decisivo per entrambe le squadre.

Quello appena trascorso è stato un turno di campionato deciosamente favorevole al Como in chiave Champions. La sconfitta della Roma a Genova, ora allenata dall'ex De Rossi, ha permesso al Como, vittorioso a Cagliari, grazie a un gol spettacolare di Da Cuhna, di salire al quarto posto a pari merito proprio con i giallorossi allenati da Gasperini. 51 punti per entrambe le squadre, con i lariani avvantaggiati da una migliore differenza reti, + 25 contro + 17, ma con i romani al momento in vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria di misura all'andata all'Olimpico. Tuttavia per il Como di Cesc Fabregas si presenta subito una ghiotta occasione per sorpassare la Roma, ospite domenica al Sinigaglia per un match che vale davvero il più prezioso dei sogni europei.