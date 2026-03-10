Convergenza industriale e difesa L’asse vincente tra Roma e Washington

A Roma si è svolta la conferenza “EU US Tech Agenda 2030”, organizzata da Formiche presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. Durante l’evento si è discusso della collaborazione tra Europa e Stati Uniti nel settore tecnologico e industriale, evidenziando le strategie condivise e le iniziative in corso tra i due poli di potere. La conferenza ha riunito rappresentanti di istituzioni e imprese coinvolte nel settore.

La conferenza "EU US Tech Agenda 2030", organizzata a Roma da Formiche presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ha fornito un puntuale quadro di analisi aggiornato sulla cooperazione tecnologica e industriale. I contributi di diversi decisori istituzionali, tra cui il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e il Deputy Chief of Mission dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma Marta Costanzo Youth, hanno delineato il contesto politico entro cui si stanno evolvendo le attuali dinamiche delle filiere. L'intervento di Alina Polyakova, presidente e ceo del Cepa (Center for European Policy Analysis), ha definito l'asse centrale del panel.