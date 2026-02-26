Domenica il Papa visiterà una parrocchia nel quartiere Quarticciolo di Roma, incontrando la comunità locale e i volontari che animano il territorio. La visita si svolgerà presso la chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, gestita dai Padri Dehoniani, e rappresenta un momento di confronto diretto con la vita quotidiana della zona. L’evento attirerà l’attenzione di residenti e fedeli della zona.

Il Quarticciolo è in fermento per la visita di Papa Leone XIV, che si recherà nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, situata in via Manfredonia, 5, affidata ai Padri Dehoniani. L’appuntamento è fissato per domenica 1 marzo alle ore 16. Ad accogliere il Santo Padre, ci saranno diversi rappresentanti, tra cui il cardinale vicario Baldo Reina e il parroco della comunità, padre Daniele Canali. Incontro con i bambini e le famiglie. Il Pontefice inizierà la sua visita nel cortile dell’oratorio, dove avrà l’opportunità di incontrare i bambini del catechismo, i ragazzi e le loro famiglie. Successivamente, si sposterà nel salone parrocchiale, dove lo attenderanno “le fragilità del territorio”, così come le definisce il parroco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Vaticano: Papa Leone XIV domenica a parrocchia Quarticciolo a Roma, incontro con realta’ territorio

