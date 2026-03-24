Una comunità che si muove insieme, senza lasciare indietro nessuno. È quella di Albosaggia, protagonista la scorsa settimana di una trasferta a Roma che nessuno dei partecipanti scorderà: il sindaco Graziano Murada, la presidente Ornella Forza e il direttore Paolo Messina di Fondazione Albosaggia e i giovani di SpaH, ragazzi con disabilità e i loro educatori, membri dell’associazione anziani e compaesani. Un’esperienza condivisa, dove la parola inclusione è diventata realtà concreta. Il cuore del viaggio è stato l’incontro con Papa Leone XIV, un momento di forte intensità emotiva e simbolica. A renderlo ancora più significativo, il gesto della consegna di una mitria, segno di devozione e appartenenza, affidato alla presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ragazzi di SpaH in visita a Roma. L’incontro con Papa Leone XIV

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FOTO e VIDEO – Papa Leone XIV a ITA Airways: “Gli aerei siano strumenti di pace, non di guerra” Leggi la notizia e guarda il video qui : x.com

#TG2000 - “Gli aerei siano sempre vettori di pace mai di guerra”, ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza in Vaticano i dirigenti e il personale di ITA Airways, compagnia di bandiera italiana che accompagna i Papi nei viaggi internazionali. Il Pontefice h facebook