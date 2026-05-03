Il segretario di Stato degli Stati Uniti arriverà a Roma giovedì prossimo per incontri ufficiali con rappresentanti della Santa Sede e del governo italiano. La visita fa parte di un tentativo di migliorare i rapporti tra le parti, con un focus sulla ripresa di dialoghi e collaborazione tra le istituzioni. Tra gli appuntamenti previsti, l'incontro con il Papa in programma il 7 maggio.

Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, giovedì prossimo, sarà a Roma per cercare il “disgelo” nelle relazioni bilaterali con la Santa Sede e il governo Meloni. Papa Leone XIV lo riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del Pontefice. Secondo le stesse fonti Rubio incontrerà lo stesso giorno anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Quella di Rubio sarà così in Italia per la terza volta, dopo la visita dello scorso maggio a Villa Madama e la partecipazione all’inaugurazione delle olimpiadi invernali dello scorso febbraio, insieme al vicepresidente J.D. Vance.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione “disgelo” di Rubio in Italia. Incontrerà il Papa il 7 maggio

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