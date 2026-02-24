Ruba soldi e smartphone ad una donna | preso e arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver rubato soldi e uno smartphone a una donna. La rapina si è verificata nella notte, quando il ladro ha avvicinato la vittima e le ha strappato gli oggetti di mano. I carabinieri hanno intercettato il sospetto poco dopo, grazie alle testimonianze e ai dettagli forniti dalla donna. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Grazie alla segnalazione della vittima e alla descrizione fornita, il sospettato è stato individuato e fermato nel centro cittadino dai carabinieri I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato nella notte un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di un furto ai danni di una donna. Grazie alla segnalazione della vittima e alla descrizione fornita, le pattuglie in servizio sono intervenute rapidamente nel centro cittadino, riuscendo a individuare e fermare il sospettato pochi minuti dopo l'episodio. Durante la perquisizione sono stati recuperati un telefono cellulare e una banconota, restituiti alla proprietaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

