Rovigo fiamme al Parco Langer | evacuati i residenti per il rogo

Nella giornata di oggi, un incendio si è sviluppato nel Parco Langer di Rovigo, portando all’evacuazione di alcuni residenti nelle vicinanze. Le fiamme hanno coinvolto diverse aree del parco, con i vigili del fuoco che hanno intervenuto prontamente per circoscrivere il rogo. Sono state chiuse alcune strade adiacenti per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso e garantire la sicurezza delle persone presenti nella zona.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i nuovi focolai a sfuggire al controllo?. Quali strade sono state chiuse per permettere il passaggio dei soccorsi?. Perché l'intervento dell'elicottero Drago è stato decisivo per le abitazioni?. Chi dovrà monitorare il terreno per evitare nuove riaccensioni?.? In Breve Incendio scoppiato domenica 3 maggio 2026 intorno alle ore 17.. Vigili del Fuoco impiegano l'elicottero Drago per i lanci d'acqua.. Polizia Locale chiude via Calatafimi all'altezza dell'imbocco di via dei Mille.. Forte vento causa numerosi focolai secondari nel quartiere limitrofo.. Le fiamme hanno devastato il Parco Langer di Rovigo domenica 3 maggio 2026, costringendo i residenti delle zone limitrofe a lasciare le proprie case nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigo, fiamme al Parco Langer: evacuati i residenti per il rogo Notizie correlate Vasto incendio al Parco Langer di Rovigo, residenti fatti evacuareRovigo, 3 maggio 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, al Parco Langer, polmone verde di Rovigo. Bari, rogo al settimo piano: evacuati 7 residenti in via CapruzziUn incendio ha colpito un appartamento situato al settimo piano di un condominio in via Capruzzi 184 a Bari, nella serata di martedì 21 aprile. Altri aggiornamenti Vasto incendio al Parco Langer di Rovigo, residenti fatti evacuareA complicare le operazioni di spegnimento è stato il vento, che ha spinto i piumini incendiati a distanza, generando numerosi focolai ... ilrestodelcarlino.it Incendio nel Parco Langer a Rovigo, impegnate numerose squadre dei pompieriUn incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi al Parco Langer, mobilitando diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Rovigo e Castelmassa. (ANSA) ... ansa.it