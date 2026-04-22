Bari rogo al settimo piano | evacuati 7 residenti in via Capruzzi

Martedì sera, un incendio è divampato in un appartamento al settimo piano di un edificio in via Capruzzi 184 a Bari. Le fiamme hanno prodotto fumo e rischiato di coinvolgere gli altri locali, portando all'evacuazione di sette persone residenti nello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Un incendio ha colpito un appartamento situato al settimo piano di un condominio in via Capruzzi 184 a Bari, nella serata di martedì 21 aprile. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 22:00 all’interno di una camera da letto, sprigionando una colonna di fumo densa che ha interessato l’intera zona circostante. L’emergenza ha richiesto l’impiego immediato di tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate in una complessa operazione di soccorso e contenimento per impedire che il rogo si estendesse alle altre unità abitative del grande stabile. Per domare il fuoco dal lato esterno, i soccorritori hanno dovuto fare affidamento sull’autoscala, supportata da un’autobotte e da un carro ARA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, rogo al settimo piano: evacuati 7 residenti in via Capruzzi Notizie correlate Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuateUn incendio è divampato nella serata di martedì 21 aprile all’interno di un appartamento in via Capruzzi, al civico 184, a Bari. Catania, rogo nel quartiere Picanello: evacuati i residentiUn violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, colpendo un deposito situato al piano terra di una palazzina in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate. Paura a Bari, rogo divampa in un appartamento in centro: sette persone evacuate FOTOIeri sera intorno alle 22 in via Estramurale Capruzzi. Le fiamme fuoriuscivano dalla camera da letto dell'abitazione al settimo piano. Intervenute tre squadre di vigili del fuoco ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, incendio in un appartamento: evacuate sette personeUn incendio è divampato nella serata del 21 aprile in un appartamento al settimo piano di un condominio in via Estramurale Capruzzi 184, a Bari. Le fiamme, partite da una camera da letto, hanno rapida ... trmtv.it