Fujifilm rivoluziona la stampa | foto in 15 secondi con effetti AR 3D

Fujifilm ha lanciato la Instax mini Link 3, accelerando la stampa di foto in soli 15 secondi grazie a effetti AR 3D. La causa di questa innovazione deriva dalla crescente richiesta di ricordi immediati e più coinvolgenti. Il dispositivo permette di creare immagini con effetti tridimensionali direttamente dal telefono, offrendo un’esperienza più interattiva. Questa novità cambia il modo di conservare i momenti speciali e si rivolge a chi desidera fotografie più vive e dinamiche.

La rivoluzione portatile di Fujifilm: 15 secondi per un ricordo tangibile. La Instax mini Link 3 di Fujifilm non è solo una stampante, ma un dispositivo che ridefinisce il concetto di fotografia istantanea. Con le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, questa stampante si adatta perfettamente a qualsiasi tasca o borsa, trasformando ogni momento in un ricordo fisico in soli 15 secondi. La tecnologia integrata permette di stampare immagini delle dimensioni di 62 x 46 millimetri, offrendo una qualità che si avvicina a quella delle tradizionali fotografie istantanee. La caratteristica più innovativa della Instax mini Link 3 è la sua connettività con gli smartphone tramite l'app Instax Air Studio.