rotonda davanti al bellaria nuova fase dei lavori

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Bellaria e via Fratelli Canova, nel quartiere. L’intervento prevede la creazione di un nuovo accesso all’ospedale Bellaria e la revisione della viabilità nella zona. La fase attuale dei lavori segna un passo importante nel progetto, che coinvolge la modifica del traffico e la sistemazione della circolazione stradale vicino all’ospedale.

Entrano in una nuova fase i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Bellaria e via Fratelli Canova, intervento che consentirà la realizzazione del nuovo accesso all’ ospedale Bellaria e la riorganizzazione complessiva della viabilità dell’area. A partire da martedì 5 maggio sarà chiuso al transito, in entrambe le direzioni, il tratto di via Fratelli Canova all’intersezione con via Bellaria, con la conseguenza che via Canova risulterà senza uscita: saranno interdette dunque le manovre di svolta a destra da via Bellaria su via Canova (manovra che fino ad oggi era rimasta consentita per i veicoli provenienti da San Lazzaro) e l’uscita dalla stessa verso Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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